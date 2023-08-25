Анри - об игроке «Манчестер Сити»: «Если остаёшься против него один на один, то нужно молиться»

Новоиспеченный наставник молодежной сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о новичке «Манчестер Сити» Жереми Доку.

«Если ты остаешься против Доку один на один, то остается лишь молиться. В своей жизни я редко видел, чтобы футболист так быстро действовал при ведении мяча. Это очень круто», - передает слова французского специалиста таблоид The Sun.

Накануне было объявлено о трансфере Жереми в «Манчестер Сити» из «Ренна». Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на пять лет.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Доку сыграл 29 матчей, забил шесть мячей и отдал два ассиста.