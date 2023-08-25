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«Челси» отпустит Лукаку в аренду, если не сможет продать на постоянной основе

25 Августа 2023 • 09:24 Комментировать
Челси
...
Лутон Таун
1 1.22 X 6.60 2 13.00
Через 12 ч. 5 мин.

Лондонский «Челси» может быть вынужден отпустить нападающего Ромелу Лукаку в очередную аренду. Дело в том, что «синие» до сих пор не могут избавиться от бельгийца на постоянной основе.

По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, если ситуация в ближайшее время не изменится, под конец трансферного окна «Челси» будет вынужден отпустить Лукаку в аренду, чтобы хотя бы сэкономить на его зарплате, которая составляет около 300 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне Лукаку выступал на правах аренды за миланский «Интер». Сейчас в подобной сделке заинтересованы другие клубы Серии А – «Рома» и туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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