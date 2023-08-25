«Бавария» заинтересовалась игроком «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба имеет вариант трудоустройства в немецкой Бундеслиге. По сообщениям инсайдера Флориана Плеттенберга, подписать 24-летнего англичанина желает мюнхенская «Бавария».

Чемпион Германии рассматривает британца в качестве замены французу Бенжамену Павару, которого в ближайшее время должен подписать миланский «Интер».

Чалоба связан контрактом с лондонским топ-клубом до лета 2028 года. В минувшем сезоне он сыграл 34 матча, не отметившись голевыми действиями. Трансферная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.