«Челси» отдаст полузащитника в аренду

Бразильский полузащитник Андрей Сантос, который принадлежит лондонскому «Челси», может оказаться в другом английском клубе. Заинтересованность в его услугах проявляет «Ноттингем Форест», об этом рапортует The Times.

По сведениям источника, стороны провели переговоры и согласовали аренду футболиста до конца нынешнего сезона. В ближайшие дни игрок пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с «лесниками».

Напомним, что Сантос перебрался в стан «пенсионеров» из «Васко да Гама» в январе нынешнего года. За лондонскую команду бразилец пока не сыграл ни одного поединка.