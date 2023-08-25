«Манчестер Юнайтед» потерял Шоу

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу угодил в клубный лазарет из-за повреждения мышц, об этом рапортуют журналисты The Athletic. Сроки восстановления футболиста пока не уточняются.

В манкунианском гранде надеются, что 28-летний игрок сможет вернуться в строй через несколько недель. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Шоу поучаствовал во встречах с «Вулверхэмптоном» и лондонским «Тоттенхэмом».

В минувшей кампании Люк сыграл 31 матч, записав себе в актив один гол и две результативные передачи. Следующий поединок «красные дьяволы» проведут на домашнем стадионе «Олд Траффорд» против «Ноттингем Форест».