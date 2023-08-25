Звезда «Ливерпуля» Салах выбрал себе новый клуб

Звездный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов сменить клубную прописку. По сообщениям beIN Sports, африканец дал согласие на переход в саудовский «Аль-Иттихад», за который выступает француз Карим Бензема.

Саудовскому клубу теперь нужно договориться о сумме трансфера с руководством «Ливерпуля». Ранее в прессе сообщалось, что «Аль-Иттихад» может выделить на приобретение Мохамеда порядка 90 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел два поединка в Премьер-лиге, забил гол и сделал результативную передачу. Контракт Салаха с мерсисайдцами рассчитан до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов.

Салах готов уйти из «Ливерпуля»