«Реал Сосьедад» приблизился к соглашению с «Арсеналом» об аренде шотландского защитника Кирана Тирни.

По информации журналиста Дэвида Орнстейна со ссылкой на The Athletic, лондонский клуб получит выплату за аренду, а также полностью отдаст испанцам выплату зарплаты игрока. Сообщается, что левый защитник уже в ближайшие выходные отправится на медицинское обследование, если стороны договорятся о сделке. Сам 26-летний игрок хочет присоединиться к «Реал Сосьедаду», поскольку это позволит ему получать практику, выступая на уровне испанского чемпионата и Лиги чемпионов.

Напомним, что Киран Тирни присоединился к «Арсеналу» в 2019 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шотландца в 25 миллионов евро.