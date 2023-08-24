Американский нападающий Фоларин Балогун близок к переходу из «Арсенала» в «Монако».

По информации журналиста Фабриса Хокинса, соглашение между клубами о трансфере форварда. Сообщается, что стоимость сделки составляет около 45 миллионов евро, а контракт Балогуна в коллективе Лиги 1 будет рассчитан на пять лет. Несмотря на то, что сторонам необходимо уладить ряд бюрократических вопросов, в обоих клубах уверены в сделке.

Напомним, что прошедший сезон американский форвард провёл на правах аренды во французском «Реймсе», забив 21 гол в 37 турах местного чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в 30 миллионов евро.