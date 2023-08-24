Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант с покупкой защитника «Торино» Перра Схюрса, об этом сообщает La Stampa.

По данным источника, столичный клуб считает 23-летнего нидерландского футболиста кандидатом на замену Юрриену Тимберу, который порвал переднюю крестообразную связку правого колена и выбыл на долгий срок.

Контракт Схюрса с «Торино» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Ранее футболист выступал за «Фортуну» Ситтард и амстердамский «Аякс».

В текущем сезоне он отыграл два полных матча, но не отметился результативными действиями.