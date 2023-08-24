Руководство «Брентфорда» готовится к продаже нападающего Айвена Тони после завершения дисквалификации в январе.

По информации The Times, 27-летний нападающий английской сборной готовится сменить агента, и некоторые из ведущих клубов английского футбола определили его в качестве цели, как только дисквалификация за ставочную деятельность будет завершёна. Источники, близкие к Тони, полагают, что у него есть потенциал играть за клуб из топ-6.

Сообщается, что стороны были готовы к уходу форварда из «Брентфорда» уже этим летом, однако его нарушения вмешались в планы. Из больших команд, проявляющих наибольший интерес к Айвену, называются «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Тони выступает за «Брентфорд» с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока английской сборной в 35 миллионов евро.