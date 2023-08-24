Руководство «Бёрнли» сделало предложение по нападающему нидерландского ПСВ Жоану Бакайоко.

По информации журналиста Марко Тиммера, боссы клуба Английской премьер-лиги снова обратились к эйндховенцам и сделали уже второе предложение, размер которого составляет от 20 до 25 миллионов евро. Сообщается, что ПСВ пока не ответил на запрос «бордовых», однако другой журналист Рик Эльфринк заявил, что нидерландцы точно отклонят предложение «Бёрнли» по бельгийцу.

Напомним, что Бакайоко является воспитанником ПСВ, проведя на старте нынешнего сезона шесть матчей и отдав четыре результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего форварда в 10 миллионов евро.