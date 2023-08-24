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«Арсенал» и «Реал Сосьедад» ведут переговоры об аренде Тирни слухи

24 Августа 2023 • 20:46 Комментировать (1)

Шотландский защитник «Арсенала» Киран Тирни может продолжить карьеру в клубе Лиги чемпионов.

По информации журналиста Джордана Кэмпбелла, «канониры» ведут переговоры с «Реал Сосьедадом» относительно аренды игрока шотландской сборной. Сообщается, что оба клуба надеются заключить сделку, а сам левый защитник хочет снова играть в футбол после непростого периода в Лондоне, связанного с нехваткой игрового времени.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» рассматривают только вариант с продажей футболиста. Напомним, что Киран Тирни присоединился к «канонирам» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсенал Лондон Киран Тирни трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Zed2891
24 Августа 2023 в 20:50
Ну и зачем его в аренду, учитывая количество отборного хрусталя в команде. Аренда-это полностью е...бланское решение, хотя чего другого от нынешнего руководства можно ожидать.
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