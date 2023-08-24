Шотландский защитник «Арсенала» Киран Тирни может продолжить карьеру в клубе Лиги чемпионов.

По информации журналиста Джордана Кэмпбелла, «канониры» ведут переговоры с «Реал Сосьедадом» относительно аренды игрока шотландской сборной. Сообщается, что оба клуба надеются заключить сделку, а сам левый защитник хочет снова играть в футбол после непростого периода в Лондоне, связанного с нехваткой игрового времени.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» рассматривают только вариант с продажей футболиста. Напомним, что Киран Тирни присоединился к «канонирам» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 25 миллионов евро.