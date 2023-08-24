​Доку поделился впечатлениями от трансфера в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о переходе в свои ряды вингера Жереми Доку. 21-летний бельгийский футболист дал комментарий после трансфера.

«Это великий день для меня как в личном, так и в профессиональном плане. «Манчестер Сити» - лучшая команда в мировом футболе, и перейти сюда является чем-то особенным для меня и моей семьи.

Я молодой футболист, которому предстоит многому научиться и прогрессировать. Работая с Пепом и его командой, играя рядом с игроками топ-уровня, я стану намного лучше. Я уверен в этом», - сказал Доку, чьи слова приводятся на сайте «Манчестер Сити».

Ближайший матч – против «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» проведёт 27 августа.