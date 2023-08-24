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​Доку поделился впечатлениями от трансфера в «Манчестер Сити»

24 Августа 2023 • 20:17 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
1 16.00 X 7.10 2 1.17
27.08 16:00

«Манчестер Сити» объявил о переходе в свои ряды вингера Жереми Доку. 21-летний бельгийский футболист дал комментарий после трансфера.

«Это великий день для меня как в личном, так и в профессиональном плане. «Манчестер Сити» - лучшая команда в мировом футболе, и перейти сюда является чем-то особенным для меня и моей семьи.

Я молодой футболист, которому предстоит многому научиться и прогрессировать. Работая с Пепом и его командой, играя рядом с игроками топ-уровня, я стану намного лучше. Я уверен в этом», - сказал Доку, чьи слова приводятся на сайте «Манчестер Сити».

Ближайший матч – против «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» проведёт 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жереми Доку
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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