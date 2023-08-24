«Манчестер Сити» оформил третий летний трансфер. После Матео Ковачича и Йошко Гвардиола состав команды пополнил вингер Жереми Доку. 21-летний бельгиец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано на пять сезонов. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

В «Манчестер Сити» Доку перешёл из французского «Ренна». Ранее в прессе сообщалось, что за этого футболиста гранд Премьер-лиги заплатит 65 миллионов евро.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 27 августа, – против «Шеффилд Юнайтед» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.