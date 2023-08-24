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Жезус вернулся в строй

24 Августа 2023 • 19:46 Комментировать (1)
Арсенал
...
Фулхэм
1 1.23 X 6.10 2 14.00
26.08 17:00

Перед началом сезона Габриэль Жезус получил травму колена и перенёс небольшую операцию. В четверг бразилец вернулся к тренировочному процессу, о чём на своих страницах рассказывает Evening Standard.

Отмечается, что участие 26-летнего Жезуса в субботнем матче третьего тура Премьер-лиги против «Фулхэма» не исключено. При этом в стане «канониров» могут и перестраховаться, предоставив бразильцу больше времени на набор оптимальных кондиций.

Всего за «Арсенал» Габриэль Жезус провёл 33 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и 8 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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АРСЕНАЛ ФУЛХЭМ
Комментарии (1)
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Zed2891
24 Августа 2023 в 20:47
Ну это не на долго, пару недель и опять на койку.
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