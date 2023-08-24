Жезус вернулся в строй

Перед началом сезона Габриэль Жезус получил травму колена и перенёс небольшую операцию. В четверг бразилец вернулся к тренировочному процессу, о чём на своих страницах рассказывает Evening Standard.

Отмечается, что участие 26-летнего Жезуса в субботнем матче третьего тура Премьер-лиги против «Фулхэма» не исключено. При этом в стане «канониров» могут и перестраховаться, предоставив бразильцу больше времени на набор оптимальных кондиций.

Всего за «Арсенал» Габриэль Жезус провёл 33 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и 8 результативных передач на партнёров.