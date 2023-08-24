​«Ливерпуль» не собирается продавать Салаха

Саудовский «Аль-Иттихад» предпринимает усилия, чтобы заполучить звёздного форварда Мохамеда Салаха. В прессе даже появлялась информация о том, что 31-летний египтянин договорился о трудовом соглашении с чемпионами Саудовской Аравии.

Впрочем, позиция «Ливерпуля» остаётся неизменной: Салах не продаётся. Об этом на своих станицах рассказывает The Athletic.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года. За «красных» египтянин провёл 307 официальных матчей, в которых забил 187 голов и отдал 80 результативных передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Салаха в 65 миллионов евро.