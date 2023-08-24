Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» не собирается продавать Салаха

24 Августа 2023 • 19:17 Комментировать

Саудовский «Аль-Иттихад» предпринимает усилия, чтобы заполучить звёздного форварда Мохамеда Салаха. В прессе даже появлялась информация о том, что 31-летний египтянин договорился о трудовом соглашении с чемпионами Саудовской Аравии.

Впрочем, позиция «Ливерпуля» остаётся неизменной: Салах не продаётся. Об этом на своих станицах рассказывает The Athletic.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года. За «красных» египтянин провёл 307 официальных матчей, в которых забил 187 голов и отдал 80 результативных передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Салаха в 65 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Реал Сосьедад» ведут переговоры об аренде Тирни 1 слухи
20:17 · Англия. Премьер-лига
​Доку поделился впечатлениями от трансфера в «Манчестер Сити»
20:01 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отклонил «смехотворное» предложение из Англии по Николсону
19:46 · Англия. Премьер-лига
Жезус вернулся в строй 1
19:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» не собирается продавать Салаха
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Удинезе» обсуждают трансфер Бету Гомеша
18:45 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» оформил последний летний трансфер официально
18:26 · Англия. Премьер-лига
​Сапата интересен клубу АПЛ из Лондона
17:53 · Англия. Премьер-лига
​Малуда: «Челси» не готов к подписанию Мбаппе»
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино не исключает возвращение Лукаку в состав
17:37 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва прокомментировал слухи о подписании Мойзе Кина
17:23 · Англия. Премьер-лига
​Салах согласовал контракт с саудовским клубом – источник слухи
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Хватит врать»: Реакция Ловрена на слухи о Салахе
16:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» объявил об уходе Лапорта в «Аль-Наср» официально
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Салаху предложат зарплату выше, чем у Роналду
Все новости
Рекомендуем