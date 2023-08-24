«Эвертон» и «Удинезе» обсуждают трансфер Бету Гомеша

Руководство английского «Эвертона» планирует усиление состава игроком «Удинезе» Бету Гомешом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, боссы «ирисок» обратились к итальянскому клубу, предложив за трансфер португальца 25-26 миллионов евро. Сообщается, что Бету уже был в трансферном списке «Эвертона», начиная с января текущего года. Тем не менее источники, близкие к ливерпульцам, считают, что указанной выше суммы недостаточно, чтобы убедить «Удинезе», поскольку отступные в контракте Бето составляют 35 миллионов евро.

Напомним, что Гомеш выступает за клуб Серии А с 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего нападающего в 25 миллионов евро.