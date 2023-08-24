Нападающий Дейвид Вашингтон стал футболистом «Челси». Лондонский клуб на страницах своего официального сайта сообщил о подписании с 18-летним бразильцем контракта на семь лет. В нём прописана опция продления ещё на сезон.

«Бразилец стал нашим последним летним приобретением», - говорится в пресс-релизе «пенсионеров».

Ранее Дейвид Вашингтон выступал за «Сантос», воспитанником которого он и является. Согласно данным портала transfermarkt, «Челси» заплатил за талантливого бразильца 16 миллионов евро.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт уже 25 августа – против «Лутон Таун» на своём поле.