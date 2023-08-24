​Сапата интересен клубу АПЛ из Лондона

Нападающего «Аталанты» Дувана Сапату слухи активно связывали с «Ромой», но, судя по всему, переход провалился. Теперь, как сообщает Sky Sports, интерес к 32-летнему колумбийцу проявляет клуб Премьер-лиги из Лондона – «Фулхэм». «Дачники» в настоящий момент рассматривают вариант с подписанием Сапаты под занавес летнего трансферного окна.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Дувана Сапату в 8 миллионов евро.

За «Аталанту» Сапата провёл 190 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 81 гол и 43 результативных паса на партнёров.