​Малуда: «Челси» не готов к подписанию Мбаппе»

Бывший футболист «Челси» Флоран Малуда высказался о возможном переходе в клуб звёздного Килиана Мбаппе.

«Увидеть Мбаппе в футболке «Челси» было бы мечтой, но клуб не готов, как показала игра с «Вест Хэмом». Мы уже не тот клуб, которым были. Если посмотреть уровень и ожидания вокруг Мбаппе, то сейчас, как мне кажется, неподходящее время для его перехода в «Челси». Я не думаю, что клуб сейчас рассматривает его подписание.

Но, может быть, если «Челси» удастся вернуться на вершину, то через два-три года мы сможем обсудить вариант с подписанием Мбаппе», - сказал Малуда, чьи слова приводит портал Goal.