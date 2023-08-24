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​Малуда: «Челси» не готов к подписанию Мбаппе»

24 Августа 2023 • 17:53 Комментировать

Бывший футболист «Челси» Флоран Малуда высказался о возможном переходе в клуб звёздного Килиана Мбаппе.

«Увидеть Мбаппе в футболке «Челси» было бы мечтой, но клуб не готов, как показала игра с «Вест Хэмом». Мы уже не тот клуб, которым были. Если посмотреть уровень и ожидания вокруг Мбаппе, то сейчас, как мне кажется, неподходящее время для его перехода в «Челси». Я не думаю, что клуб сейчас рассматривает его подписание.

Но, может быть, если «Челси» удастся вернуться на вершину, то через два-три года мы сможем обсудить вариант с подписанием Мбаппе», - сказал Малуда, чьи слова приводит портал Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Флоран Малуда Килиан Мбаппе
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