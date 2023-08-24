Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Почеттино не исключает возвращение Лукаку в состав

24 Августа 2023 • 17:47 Комментировать
Челси
...
Лутон Таун
1 1.22 X 6.40 2 12.50
25.08 22:00

Нападающий Ромелу Лукаку сейчас находится за пределами обоймы игроков, на которых рассчитывает и которых тренирует Маурисио Почеттино. При этом аргентинский специалист не стал полностью исключать сценарий, при котором 30-летний бельгийский футболист будет возвращён в состав.

«Я слышал, как Клопп сказал, что уйдёт из футбола, если клуб потратит на трансфер 100 миллионов фунтов. А потом они предложили 100 миллионов фунтов за игрока, и он сказал: «Ой, я допустил ошибку», - сказал Почеттино в ответ на вопрос журналиста о Лукаку. Тренер «Челси» дал понять, что не хочет говорить категорично.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛУТОН ТАУН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Удинезе» обсуждают трансфер Бету Гомеша
18:45 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» оформил последний летний трансфер официально
18:26 · Англия. Премьер-лига
​Сапата интересен клубу АПЛ из Лондона
17:53 · Англия. Премьер-лига
​Малуда: «Челси» не готов к подписанию Мбаппе»
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино не исключает возвращение Лукаку в состав
17:37 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва прокомментировал слухи о подписании Мойзе Кина
17:23 · Англия. Премьер-лига
​Салах согласовал контракт с саудовским клубом – источник слухи
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Хватит врать»: Реакция Ловрена на слухи о Салахе
16:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» объявил об уходе Лапорта в «Аль-Наср» официально
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Салаху предложат зарплату выше, чем у Роналду
15:27 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Игрокам приходится сложнее, чем тренерскому штабу»
15:21 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Кайседо готов сыграть в старте с «Лутоном», Лавии нужно ещё пару недель»
15:13 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о Лукаку: «Ситуация не изменилась»
15:07 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «У Мудрика небольшая травма, он пропустит пару дней»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Доку может дебютировать за «Манчестер Сити» уже в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем