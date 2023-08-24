​Почеттино не исключает возвращение Лукаку в состав

Нападающий Ромелу Лукаку сейчас находится за пределами обоймы игроков, на которых рассчитывает и которых тренирует Маурисио Почеттино. При этом аргентинский специалист не стал полностью исключать сценарий, при котором 30-летний бельгийский футболист будет возвращён в состав.

«Я слышал, как Клопп сказал, что уйдёт из футбола, если клуб потратит на трансфер 100 миллионов фунтов. А потом они предложили 100 миллионов фунтов за игрока, и он сказал: «Ой, я допустил ошибку», - сказал Почеттино в ответ на вопрос журналиста о Лукаку. Тренер «Челси» дал понять, что не хочет говорить категорично.