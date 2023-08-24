Марку Силва прокомментировал слухи о подписании Мойзе Кина

Наставник лондонского «Фулхэма» Марку Силва высказался о возможном подписании итальянского нападающего Мойзе Кина.

«Мойзе Кин не является для нас решением в атаке. Я не люблю говорить об игроках, но хочу прояснить эту ситуацию», – приводит слова португальского специалиста журналиста Питер Ритцлер. Ранее сообщалось о готовности «дачников» выложить 30 миллионов евро за форварда туринского «Ювентуса» после ухода Александара Митровича, однако «бьянконери» могут отпустить своего игрока не менее чем за 40 миллионов евро.

Напомним, что Мойзе Кин в прошедшем сезоне провёл 40 матчей в футболке «старой синьоры», забив восемь голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего нападающего в 18 миллионов евро.