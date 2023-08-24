До закрытия летнего трансферного окна нападающий Мохамед Салах может сменить «Ливерпуль» на «Аль-Иттихад». Как сообщает SportsZone, 31-летний египтянин согласовал с саудовским клубом контракт на три сезона на общую сумму в 240 миллионов долларов.

Отмечается, что переговоры между клубами проходят уже несколько часов. Салах не будет форсировать свой уход и поддержит решение, которое примет «Ливерпуль».

За «Ливерпуль» Мохамед Салах выступает с июля 2017 года. За шесть сезонов египтянин провёл 307 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 187 голов и 80 результативных передач на партнёров.