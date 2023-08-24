«Хватит врать»: Реакция Ловрена на слухи о Салахе

В прессе появилась информация о том, что нападающий Мохамед Салах может перейти из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» и стать там самым высокооплачиваемым игроком саудовской лиги, обойдя Криштиану Роналду. В том же материале сообщалось, что сам 31-летний Салах хочет покинуть мерсисайдский клуб.

Комментарий на счёт этой информации дал бывший футболист «Ливерпуля» Деян Ловрен. Хорват опубликовал в социальных сетях анимацию с надписью «Хватит врать».

В настоящий момент Деян Ловрен представляет «Лион». В клуб французской Лиги 1 защитник перебрался из «Зенита» в начале 2023 года.