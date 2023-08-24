Защитник Эмерик Лапорт переходит из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср». Об уходе 29-летнего футболиста в саудовский клуб сообщается на официальном сайте «горожан».

Ранее Лапорт попрощался с «Манчестер Сити». За топ-клуб Премьер-лиги защитник выступал на протяжении пяти с половиной лет. За это время Эмерик провёл 180 матчей, в которых забил 12 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров. Защитник выиграл множество трофеев, в частности трофей Лиги чемпионов.

Теперь Лапорт будет пытаться проявить себя в Саудовской Аравии. «Манчестер Сити» пожелал футболисту всего наилучшего в дальнейшей карьере.