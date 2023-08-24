​Салаху предложат зарплату выше, чем у Роналду

«Аль-Иттихад» рассчитывает в ближайшее время переманить в свои ряды нападающего Мохамеда Салаха. Как сообщает Relevo, саудовский клуб предложит 31-летнему египтянину зарплату выше, чем у Криштиану Роналду в «Аль-Насре». При принятии предложения «Аль-Иттихада» Салах станет самым высокооплачиваемым игроком в футбольной лиге Саудовской Аравии.

По данным источника, Салах хочет сменить клуб. Помимо финансовой стороны вопроса важным фактором для игрока являются его религиозные убеждения.

Отметим, что действующий контракт связывает Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» до конца июня 2025 года.