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​Салаху предложат зарплату выше, чем у Роналду

24 Августа 2023 • 16:31 Комментировать

«Аль-Иттихад» рассчитывает в ближайшее время переманить в свои ряды нападающего Мохамеда Салаха. Как сообщает Relevo, саудовский клуб предложит 31-летнему египтянину зарплату выше, чем у Криштиану Роналду в «Аль-Насре». При принятии предложения «Аль-Иттихада» Салах станет самым высокооплачиваемым игроком в футбольной лиге Саудовской Аравии.

По данным источника, Салах хочет сменить клуб. Помимо финансовой стороны вопроса важным фактором для игрока являются его религиозные убеждения.  

Отметим, что действующий контракт связывает Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023 Аль-Наср Эр-Рияд
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