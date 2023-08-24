Почеттино: «Игрокам приходится сложнее, чем тренерскому штабу»

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о проблемах своей команды. Напомним, в первых двух турах Английской премьер-лиги «пенсионеры» набрали всего одно очко в матчах с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».

«Мы должны адаптироваться и быть позитивными. Игроки должны слушать и много работать. Им приходится сложнее, чем тренерскому штабу. Нам нужно транслировать игрокам позитивную энергию. Они должны почувствовать, что мы поддерживаем их и готовы прикрыть. Это вызов, которым мы действительно наслаждаемся», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Почеттино возглавил «Челси» этим летом. До этого аргентинец целый год находился без работы после увольнения из «ПСЖ».