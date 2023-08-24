Почеттино: «Кайседо готов сыграть в старте с «Лутоном», Лавии нужно ещё пару недель»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии новых полузащитников команды Мойсеса Кайседо и Ромео Лавии. Напомним, оба игрока в будущем могут обойтись «синим» в сумму свыше 190 миллионов евро с учётом бонусов.

«Кайседо готов сыграть в стартовом составе в матче с «Лутоном», но ситуация с Лавией другая. Ему нужно ещё пару недель для того, чтобы догнать остальную команду в плане физической формы», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Кайседо уже дебютировал за «Челси» в матче с «Вест Хэмом», где вышел на замену и привёз в свои ворота пенальти. «Челси» проиграл тот матч на выезде со счётом 1:3.