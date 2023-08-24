Почеттино – о Лукаку: «Ситуация не изменилась»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино опроверг слухи о том, что готов дать нападающему Ромелу Лукаку шанс заиграть в команде.

«Ситуация не изменилась. Случится может всё, что угодно, но сейчас ситуация остаётся без изменений. Всё остаётся так, как было до моего прихода в клуб. Мы все расслаблены. Если что нибудь изменится, мы обязательно сообщим», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Сам Лукаку не намерен оставаться в «Челси» и хочет продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». Проблема в том, что «старая синьора» не может себе позволить трансфер бельгийца без продажи Душана Влаховича. «Челси» оценивает Лукаку в 50 миллионов евро.