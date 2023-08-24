Почеттино: «У Мудрика небольшая травма, он пропустит пару дней»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии вингера Михаила Мудрика, который пропустил последние пару тренировок команды из-за травмы.

«У Мудрика небольшая травма, он пропустит пару дней. Это игрок, на которого мы очень надеемся. Мы хотим, чтобы он выступал так, как может. Его проблема несерьёзная», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Мудрик перебрался в «Челси» в январе этого года из донецкого «Шахтёра» за 70 миллионов евро. Михаил до сих пор не забил за лондонскую команду ни одного гола в Английской премьер-лиге. Украинец не выходил в стартовом составе в первых двух турах нового розыгрыша чемпионата.