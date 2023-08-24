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Доку может дебютировать за «Манчестер Сити» уже в матче с «Шеффилд Юнайтед»

24 Августа 2023 • 14:43 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

Нападающий Жереми Доку может дебютировать за «Манчестер Сити» уже в ближайшем туре Английской премьер-лиги, где «горожане» сыграют против «Шеффилд Юнайтед».

О трансфере еще не было объявлено официально, но FPL Raptor сообщает, что  Доку должен быть доступен на ближайший матч с «Шеффилд Юнайтед». Также сообщается, что в строй вернётся полузащитник Бернарду Силва.

Напомним, «Манчестер Сити» договорился с «Ренном» о трансфере Доку за 65 миллионов евро. Молодой бельгиец должен заменить в команде Рияда Мареза, который выступал на позиции правого вингера.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Жереми Доку трансферы футбола - лето 2023
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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