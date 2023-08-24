Доку может дебютировать за «Манчестер Сити» уже в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Нападающий Жереми Доку может дебютировать за «Манчестер Сити» уже в ближайшем туре Английской премьер-лиги, где «горожане» сыграют против «Шеффилд Юнайтед».

О трансфере еще не было объявлено официально, но FPL Raptor сообщает, что Доку должен быть доступен на ближайший матч с «Шеффилд Юнайтед». Также сообщается, что в строй вернётся полузащитник Бернарду Силва.

Напомним, «Манчестер Сити» договорился с «Ренном» о трансфере Доку за 65 миллионов евро. Молодой бельгиец должен заменить в команде Рияда Мареза, который выступал на позиции правого вингера.