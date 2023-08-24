​Мудрик угодил в лазарет «Челси»

Вингер Михаил Мудрик попал в лазарет «Челси». Лондонский клуб на своём официальном сайте сообщил о том, что 22-летний украинец начал реабилитацию после травмы, полученной на тренировке на этой неделе.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт уже в пятницу, 25 августа. Команда Маурисио Почеттино будет принимать «Лутон Таун» на своём поле.

Всего за «Челси» Михаил Мудрик провёл 19 матчей. В них футболист записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Добавим, что после двух сыгранных туров Премьер-лиги «Челси» имеет один зачётный балл в своём активе.