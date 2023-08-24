Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл сравнил Райса с Эссьеном

24 Августа 2023 • 14:07 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о полузащитнике лондонского «Арсенала» Деклане Райсе, перешедшем в стан «канониров» из «Вест Хэма».

«Райс добавил средней линии «Арсенала» энергии, характера и физической мощи. Так на игру «Челси» когда-то влиял Майкл Эссьен. Это лучшая аналогия для Деклана. Эссьен был потрясающим футболистом. Но этот класс он показывал лишь три-четыре года», - передает слова Невилла Sky Sports.

«Арсенал» заплатил за трансфер 24-летнего полузащитника 116 миллионов евро. С ним был подписан контракт до конца июня 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гари Невилл Майкл Эссьен Деклан Райс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик угодил в лазарет «Челси»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Невилл сравнил Райса с Эссьеном
14:00 · Англия. Премьер-лига
Дебют Хёйлунна может состояться после международной паузы
13:37 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва хочет выиграть АПЛ в 4-й раз подряд
13:24 · Англия. Премьер-лига
Травма Педри может поспособствовать переходу ло Чельсо в «Барселону»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва отказался от 88 миллионов евро в год в Саудовской Аравии
12:09 · Англия. Премьер-лига
Пети: «На месте Кайседо и Лавии я бы выбрал «Ливерпуль» 1
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Хендерсона за 23 миллиона евро
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» надеется, что Хёйлунн дебютирует за клуб в матче с «Ноттингем Форест»
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» до трансфера Тимбера присматривался к Симакану и к Гехи 1
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ожидает, что Магуайр останется как минимум до зимы
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ещё не давала Канселу разрешение прилететь на медосмотр
10:51 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес назвал АПЛ лучшей лигой в мире
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить полузащитника за 60 миллионов евро 1
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предлагал Кайседо примерно ту же зарплату, что и «Челси»
Все новости
Рекомендуем