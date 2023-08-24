Невилл сравнил Райса с Эссьеном

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о полузащитнике лондонского «Арсенала» Деклане Райсе, перешедшем в стан «канониров» из «Вест Хэма».

«Райс добавил средней линии «Арсенала» энергии, характера и физической мощи. Так на игру «Челси» когда-то влиял Майкл Эссьен. Это лучшая аналогия для Деклана. Эссьен был потрясающим футболистом. Но этот класс он показывал лишь три-четыре года», - передает слова Невилла Sky Sports.

«Арсенал» заплатил за трансфер 24-летнего полузащитника 116 миллионов евро. С ним был подписан контракт до конца июня 2028 года.