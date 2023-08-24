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Дебют Хёйлунна может состояться после международной паузы

24 Августа 2023 • 14:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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26.08 17:00

Дебют нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хёйлунна за новую команду затягивается. Ранее сообщалось, что датчанин может впервые выйти на поле в футболке «красных дьяволов» в ближайшую субботу в матче третьего тура Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Впрочем, журналист Самуэль Лакхёрст сообщает, что дебют Расмуса, скорее всего, состоится после международной паузы.

Напомним, Хёйлунн этим летом стоил «Манчестер Юнайтед» 75 миллионов евро. При этом нападающий прибыл на «Олд Траффорд» с травмой, которая не позволила ему сыграть в первых турах Английской премьер-лиги.

Хёйлунн в прошлом сезоне забил 9 голов в итальянской Серии А в составе «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн
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