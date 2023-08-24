Бернарду Силва хочет выиграть АПЛ в 4-й раз подряд

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил о намерении выиграть Английскую премьер-лигу в четвертый раз подряд.

«Я слышал, что прежде никто не выигрывал АПЛ четыре раза подряд. Мы хотим сделать это, ведь это очень непросто. Кто-то воспринимает наши трофеи как само собой разумеющееся, однако это совсем не просто», - передает слова португальского футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, что в минувшем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл. Подопечные Хосепа Гвардиолы стали триумфаторами Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов.

В ближайшем матче «горожане» сыграют против «Шеффилд Юнайтед».