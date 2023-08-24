Травма Педри может поспособствовать переходу ло Чельсо в «Барселону»

«Барселона» всё ещё может заполучить у «Тоттенхэма» полузащитника Джованни ло Чельсо. Как сообщает инсайдер Хави Мигель, травма хавбека «сине-гранатовых» Педри может ускорить сделку по трансферу аргентинца.

«Барселона» хотела бы арендовать ло Чельсо, но «Тоттенхэм» заинтересован только в полноценной продаже. При этом футболист не входит в планы руководства «шпор». «Барселона» надеется, что сможет найти компромисс с лондонским клубом.

Напомним, ло Чельсо ранее выступал в испанской Ла Лиге в составе «Вильярреала» и «Бетиса». Последние полтора года аргентинец провёл в составе «жёлтой субмарины» на правах аренды.