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Травма Педри может поспособствовать переходу ло Чельсо в «Барселону»

24 Августа 2023 • 13:24 Комментировать
Борнмут
...
Тоттенхэм
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26.08 14:30

«Барселона» всё ещё может заполучить у «Тоттенхэма» полузащитника Джованни ло Чельсо. Как сообщает инсайдер Хави Мигель, травма хавбека «сине-гранатовых» Педри может ускорить сделку по трансферу аргентинца.

«Барселона» хотела бы арендовать ло Чельсо, но «Тоттенхэм» заинтересован только в полноценной продаже. При этом футболист не входит в планы руководства «шпор». «Барселона» надеется, что сможет найти компромисс с лондонским клубом.

Напомним, ло Чельсо ранее выступал в испанской Ла Лиге в составе «Вильярреала» и «Бетиса». Последние полтора года аргентинец провёл в составе «жёлтой субмарины» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Джовани Ло Чельсо Педри трансферы футбола - лето 2023
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