Бернарду Силва отказался от 88 миллионов евро в год в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии этим летом предлагал полузащитнику «Манчестер Сити» контракт с зарплатой в размере 88 миллионов евро в год. Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic.

Сообщается, что Бернарду в итоге отказался от предложения «Аль-Хиляля» и принял решение остаться в Европе. Португалец рассматривал вариант с переходом в «Барселону», но каталонский клуб не смог себе позволить дорогостоящий трансфер. В итоге Силва подписал новый контракт с «Манчестер Сити».

Напомним, по новому соглашению с «горожанами» Бернарду будет зарабатывать более 18 миллионов евро в год.