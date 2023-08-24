Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва отказался от 88 миллионов евро в год в Саудовской Аравии

24 Августа 2023 • 13:15 Комментировать
Аль-Раед Бурайда
...
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Через 6 ч. 18 мин.

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии этим летом предлагал полузащитнику «Манчестер Сити» контракт с зарплатой в размере 88 миллионов евро в год. Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic.

Сообщается, что Бернарду в итоге отказался от предложения «Аль-Хиляля» и принял решение остаться в Европе. Португалец рассматривал вариант с переходом в «Барселону», но каталонский клуб не смог себе позволить дорогостоящий трансфер. В итоге Силва подписал новый контракт с «Манчестер Сити».

Напомним, по новому соглашению с «горожанами» Бернарду будет зарабатывать более 18 миллионов евро в год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Аль-Хиляль Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-РАЕД БУРАЙДА АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
14:07 · Англия. Премьер-лига
Невилл сравнил Райса с Эссьеном
14:00 · Англия. Премьер-лига
Дебют Хёйлунна может состояться после международной паузы
13:37 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва хочет выиграть АПЛ в 4-й раз подряд
13:24 · Англия. Премьер-лига
Травма Педри может поспособствовать переходу ло Чельсо в «Барселону»
13:15 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва отказался от 88 миллионов евро в год в Саудовской Аравии
12:09 · Англия. Премьер-лига
Пети: «На месте Кайседо и Лавии я бы выбрал «Ливерпуль» 1
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Хендерсона за 23 миллиона евро
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» надеется, что Хёйлунн дебютирует за клуб в матче с «Ноттингем Форест»
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» до трансфера Тимбера присматривался к Симакану и к Гехи 1
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ожидает, что Магуайр останется как минимум до зимы
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ещё не давала Канселу разрешение прилететь на медосмотр
10:51 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес назвал АПЛ лучшей лигой в мире
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить полузащитника за 60 миллионов евро 1
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предлагал Кайседо примерно ту же зарплату, что и «Челси»
09:42 · Англия. Премьер-лига
Кайседо убедил Лавию перейти в «Челси»
Все новости
Рекомендуем