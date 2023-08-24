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Пети: «На месте Кайседо и Лавии я бы выбрал «Ливерпуль»

24 Августа 2023 • 12:09 Комментировать (1)
Челси
...
Лутон Таун
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25.08 22:00

Бывший полузащитник «Челси» Эммануэль Пети не понимает, почему Мойсес Кайседо и Ромео Лавия согласились перебраться на «Стэмфорд Бридж». Напомним, у этих хавбеков также был вариант с переходом в «Ливерпуль».

«Не месте Кайседо и Лавии я бы выбрал «Ливерпуль», ведь я просто не вижу стратегию, по которой двигается «Челси». 35 игроков? Да ну. Сколько футболистов им нужно? Это будет настоящий кошмар, как и в прошлом сезоне. Для меня ответ очень простой. Если вы спросите, почему Лавия и Кайседо выбрали «Челси», всё сведётся к деньгам. Они играют важную роль», – цитирует Пети Football Tweet.

С учётом бонусов Кайседо и Лавия в будущем могут обойтись «Челси» в сумму свыше 190 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Эммануэль Пети Мойсес Кайседо Ромео Лавия
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ЧЕЛСИ ЛУТОН ТАУН
Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
24 Августа 2023 в 13:00
полностью согласен.
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