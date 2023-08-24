Пети: «На месте Кайседо и Лавии я бы выбрал «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Челси» Эммануэль Пети не понимает, почему Мойсес Кайседо и Ромео Лавия согласились перебраться на «Стэмфорд Бридж». Напомним, у этих хавбеков также был вариант с переходом в «Ливерпуль».

«Не месте Кайседо и Лавии я бы выбрал «Ливерпуль», ведь я просто не вижу стратегию, по которой двигается «Челси». 35 игроков? Да ну. Сколько футболистов им нужно? Это будет настоящий кошмар, как и в прошлом сезоне. Для меня ответ очень простой. Если вы спросите, почему Лавия и Кайседо выбрали «Челси», всё сведётся к деньгам. Они играют важную роль», – цитирует Пети Football Tweet.

С учётом бонусов Кайседо и Лавия в будущем могут обойтись «Челси» в сумму свыше 190 миллионов евро.