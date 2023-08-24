«Манчестер Юнайтед» хочет продать Хендерсона за 23 миллиона евро

«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на своего голкипера Дина Хендерсона. По информации от журналиста Алана Никсона, англичанин будет стоить на трансферном рынке чуть более 23 миллионов евро.

Источник сообщает, что в трансфере в данный момент активно заинтересован лондонский «Кристал Пэлас», который хотел бы заполучить в команду нового голкипера. Пока неизвестно, согласятся ли «орлы» заплатить за Дина требуемую сумму.

Ранее Хендерсоном также интересовался «Ноттингем Форест», за который англичанин выступал в прошлом сезоне на правах аренды. «Лесники» этим летом уже купили Мэттью Тёрнера из «Арсенала».