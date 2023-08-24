«Манчестер Юнайтед» надеется, что Хёйлунн дебютирует за клуб в матче с «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает впервые задействовать своего новичка Расмуса Хёйлунна уже в ближайшем туре Английской премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» примут у себя дома «Ноттингем Форест». По информации от журналиста Нила Кастиса, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает увидеть датчанина хотя бы на скамейке запасных в субботу.

Напомним, Хёйлунн прибыл в «Манчестер Юнайтед» с травмой, из-за которой пропустил два первых тура Английской премьер-лиги. «Красные дьяволы» выложили за нападающего 75 миллионов евро итальянской «Аталанте». Инициатором трансфера был лично главный тренер Эрик тен Хаг.