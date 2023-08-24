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«Манчестер Юнайтед» надеется, что Хёйлунн дебютирует за клуб в матче с «Ноттингем Форест»

24 Августа 2023 • 11:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.70 2 9.00
26.08 17:00

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает впервые задействовать своего новичка Расмуса Хёйлунна уже в ближайшем туре Английской премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» примут у себя дома «Ноттингем Форест». По информации от журналиста Нила Кастиса, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает увидеть датчанина хотя бы на скамейке запасных в субботу.

Напомним, Хёйлунн прибыл в «Манчестер Юнайтед» с травмой, из-за которой пропустил два первых тура Английской премьер-лиги. «Красные дьяволы» выложили за нападающего 75 миллионов евро итальянской «Аталанте». Инициатором трансфера был лично главный тренер Эрик тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Расмус Хёйлунн
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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