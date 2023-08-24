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«Арсенал» до трансфера Тимбера присматривался к Симакану и к Гехи

24 Августа 2023 • 11:48 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
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26.08 17:00

Лондонский «Арсенал» до сих пор задумывается над тем, стоит ли покупать ещё одного центрального защитника. Напомним, новичок команды Юррьен Тимбер в первом туре Английской премьер-лиги получил травму, из-за которой может пропустить весь сезон.

По информации от Caught Offside, до трансфера Тимбера «Арсенал» присматривался к таким защитникам, как Мохамед Симакан из «РБ Лейпцига» и Марк Гехи из лондонского «Кристал Пэласа». Пока неизвестно, собираются ли «канониры» возобновлять интерес к этим футболистам.

Напомним, «Арсенал» в первых двух турах Английской премьер-лиги набрал максимум очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кристал Пэлас РБ Лейпциг Мохамед Симакан Марк Гехи Юррьен Тимбер
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