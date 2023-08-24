«Манчестер Юнайтед» ожидает, что Магуайр останется как минимум до зимы

«Манчестер Юнайтед» смирился с тем, что не может избавиться от центрального защитника Гарри Магуайра. По информации от Manchester Evening News, в стане «красных дьяволов» уверены, что не смогут продать 30-летнего англичанина как минимум до январского трансферного окна.

Напомним, ранее у Магуайра был вариант с переходом в «Вест Хэм», который согласовал сделку за 35-40 миллионов евро. В конечном итоге трансфер сорвался и «молотобойцы» переключились на других кандидатов.

«Манчестер Юнайтед» надеется, что Магуайр хотя бы зимой осознает безвыходность своего положения и покинет клуб, чтобы получить игровое время в преддверии Евро-2024.