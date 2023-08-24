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«Барселона» ещё не давала Канселу разрешение прилететь на медосмотр

24 Августа 2023 • 10:56 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

Трансфер защитника «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону» может затянуться. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» ещё не давали португальцу разрешение прилететь на медосмотр.

Сообщается, что «Барселона» в данный момент проверяет все детали сделки и оценивает потенциальные последствия финансового фэйр-плея. Если всё пройдёт гладко, Канселу будет разрешено отправиться в Барселону на медосмотр.

Жоау должен перейти к «сине-гранатовым» на правах годичной аренды с правом выкупа за 30 миллионов евро. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес лично настоял на трансфере португальца.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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