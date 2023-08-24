«Барселона» ещё не давала Канселу разрешение прилететь на медосмотр

Трансфер защитника «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону» может затянуться. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» ещё не давали португальцу разрешение прилететь на медосмотр.

Сообщается, что «Барселона» в данный момент проверяет все детали сделки и оценивает потенциальные последствия финансового фэйр-плея. Если всё пройдёт гладко, Канселу будет разрешено отправиться в Барселону на медосмотр.

Жоау должен перейти к «сине-гранатовым» на правах годичной аренды с правом выкупа за 30 миллионов евро. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес лично настоял на трансфере португальца.