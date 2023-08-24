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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лисандро Мартинес назвал АПЛ лучшей лигой в мире

24 Августа 2023 • 10:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Ноттингем Форест
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26.08 17:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался об уровне Английской премьер-лиги. Напомним, аргентинец перебрался к «красным дьяволам» прошлым летом из амстердамского «Аякса».

«Конечно, я ощутил разницу после ухода из «Аякса». АПЛ – это более интенсивный чемпионат с совершенно другой динамикой. Здесь ты можешь играть против лучших игроков в мире в лучшей лиге планеты», – цитирует Мартинеса Centre Devils.

Напомним, Мартинес в первом сезоне за «Манчестер Юнайтед» выиграл с командой Эрика тен Хага Кубок лиги. С нидерландский специалистом аргентинец ранее работал и в «Аяксе».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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