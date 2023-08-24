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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» может купить полузащитника за 60 миллионов евро

24 Августа 2023 • 10:51 Комментировать

23-летний опорный полузащитник Бубакар Камара, который выступает за бирмингемскую «Астон Виллу», может перейти в другой английский клуб. По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах 23-летнего хавбека заинтересован «Ливерпуль».

Руководство мерсисайдского гранда готово предложить за трансфер французского хавбека 60 миллионов евро. Контракта Камара с «Астон Виллой» рассчитан до конца июня 2027 года.

В новом сезоне Английской премьер-лиги Бубакар провел два поединка, в которых не отметился результативными действиями. Следующий матч «Астон Вилла» проведет против «Бёрнли» в рамках третьего тура чемпионата страны.

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Ливерпуль Астон Вилла Бубакар Камара трансферы футбола - лето 2023
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