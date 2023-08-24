«Ливерпуль» может купить полузащитника за 60 миллионов евро

23-летний опорный полузащитник Бубакар Камара, который выступает за бирмингемскую «Астон Виллу», может перейти в другой английский клуб. По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах 23-летнего хавбека заинтересован «Ливерпуль».

Руководство мерсисайдского гранда готово предложить за трансфер французского хавбека 60 миллионов евро. Контракта Камара с «Астон Виллой» рассчитан до конца июня 2027 года.

В новом сезоне Английской премьер-лиги Бубакар провел два поединка, в которых не отметился результативными действиями. Следующий матч «Астон Вилла» проведет против «Бёрнли» в рамках третьего тура чемпионата страны.