«Ливерпуль» предлагал Кайседо примерно ту же зарплату, что и «Челси»

«Ливерпуль» несколько дней назад пытался перехватить Мойсеса Кайседо у лондонского «Челси», предложив ему примерно ту же зарплату, что и «пенсионеры». В команде Маурисио Почеттино полузащитник зарабатывает чуть более 9 миллионов евро в год.

По информации от The Athletic, эквадорец зарабатывал бы на «Энфилде» примерно ту же сумму в неделю, но этот фактор не играл для него ключевой роли.Кайседо ещё весной пообещал руководству «Челси» перейти в команду. Эквадорец не хотел нарушать своё слово, которое дал «пенсионерам».

Напомним, сумма трансфера Кайседо с учётом бонусов в будущем может превысить 130 миллионов евро.