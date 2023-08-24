Кайседо убедил Лавию перейти в «Челси»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо сыграл большую роль в трансфере другого новичка команды – Ромео Лавии, который перебрался на «Стэмфорд Бридж» из «Саутгемптона» за сумму в районе 60 миллионов евро с учётом бонусов.

По информации от The Athletic, в самом разгаре трансферной саги Кайседо написал Лавии, что очень хочет выступать с бельгийцем в одной команде. Ромео в итоге выбрал «Челси», хотя у него был вариант с «Ливерпулем». Точно такой же выбор сделал сам Кайседо.

Напомним, Мойсес этим летом стал самым дорогим игроком в истории Английской премьер-лиги. Сумма его трансфера с учётом бонусов может превысить 130 миллионов евро.