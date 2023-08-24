«Бавария» нашла нового защитника в АПЛ

Немецкий защитник Тило Керер, ныне являющийся игроком лондонского «Вест Хэма», может вернуться на родину. По сообщениям таблоида Daily Mail, в услугах игрока заинтересована мюнхенская «Бавария».

Руководство чемпиона Бундеслиги видит в Керере замену французу Бенжамену Павару, которого в ближайшие дни должен подписать миланский «Интер».

Тило перешел в лондонский клуб в августе прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне АПЛ Керер провел 27 матчей и сделал два ассиста.