Стало известно, когда Канселу прилетит в Барселону

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу уже в ближайшее время должен вылететь в Барселону на медосмотр. По информации от издания Sport, португальский фуллбек уже сегодня должен прилететь в город.

Источник сообщает, что пару дней назад Жоау искал жильё в городе. Португалец должен перейти в «Барселону» на правах аренды с правом выкупа за 30 миллионов евро. При некоторых условиях опция выкупа может стать обязательной для «сине-гранатовых».

29-летний Канселу во второй половине прошлого сезона выступал за «Баварию» на правах аренды. Команда Томаса Тухеля отказалась выкупать фуллбека на постоянной основе за 70 миллионов евро.