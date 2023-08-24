«Челси» может продать Лукаку в Саудовскую Аравию

Центральный нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку может оказаться в чемпионате Саудовской Аравии, об этом рапортуют журналисты Talksport.

Согласно сведениям источника, владельцы английского топ-клуба продадут 30-летнего бомбардира на Ближний Восток, если игрок не перейдет в другую европейскую команду. Ранее в прессе сообщалось об интересе к Лукаку со стороны туринского «Ювентуса».

В сезоне-2022/2023 Ромелу выступал на правах аренды за миланский «Интер». Бельгиец принял участие в 37 поединках, в которых отметился 14 забитыми мячами.

Срок действующего контракта Лукаку с «пенсионерами» рассчитан до лета 2026 года. Трансферный ценник игрока – 40 миллионов евро.